Fernando Ortiz y dichos de Vidal: Yo estoy feliz de contar con él

Los dichos de Arturo Vidal en torno a su posible salida de Colo Colo pese a estar renovado para 2026 fueron tema para el técnico Fernando Ortiz luego de la caída ante Puerto Montt en el amistoso disputado la noche de ayer miércoles en el Estadio Chinquihue.

Y el entrenador argentino fue claro al respecto: "Arturo es un jugador que le ha dado mucho al fútbol chileno. Hoy, desde mi parte, lo exprimo en todos sentidos y también sus compañeros", dijo.

Con respecto a lo que viene y a su eventual salida, Ortiz expresó que

"Tendrá su opinión respecto a su futuro. Cualquier entrenador lo quisiera tener y él verá si quiere hablar con el presidente. Pero yo estoy feliz de contar con él en la plantilla", agregó.

Ya de cara a lo que viene para el cuadro albo, el entrenador manifestó que "el objetivo más rápido es Coquimbo, no nos podemos desvía de eso. Sabemos que estamos a puntos de poder clasificar, pero esa es la idea".