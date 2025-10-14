Fernando Ortiz y el cuerpo técnico de Colo Colo tuvo su "Arellanización" en el Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
Fernando Ortiz y el cuerpo técnico de Colo Colo tuvo su "Arellanización" en el Monumental
Comienzan a retirar los escombros y abrir las calles en Gaza tras el alto al fuego
Arturo Vidal se vistió de gala para el concierto de Rauw Alejandro
Fotos Recientes
Fernando Ortiz y el cuerpo técnico de Colo Colo tuvo su "Arellanización" en el Monumental
Los máximos anotadores de la Copa del Mundo sub 20 Chile 2025
Comienzan a retirar los escombros y abrir las calles en Gaza tras el alto al fuego
Como es tradición ante la llegada de jugadores o entrenadores al equipo, el Club Social y Deportivo Colo Colo realizó una nueva "Arellanización" en el Estadio Monumental, con el entrenador Fernando Ortiz y su cuerpo técnico impregnándose de la historia del "Cacique".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados