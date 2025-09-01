Durante este lunes, Fernando Ortiz fue presentado como nuevo técnico de Colo Colo y se refirió a la idea de ganar la Supercopa ante Universidad de Chile en su estreno al mando de los albos. El argentino puntualizó: "Llego en un clásico determinante, no voy a esquivarlo. No importa cómo se juegue, hay que ganarlo. Estoy en un club que me puede dar mi primer título (como entrenador) dentro de los próximos días".

LEER ARTICULO COMPLETO