Fernando Ortiz y el enojo de Pavez: Tiene todo el derecho de manifestarse

El director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz habló con la prensa en la previa del compromiso ante Ñublense y se refirió lo ocurrido con Esteban Pavez, el problema de Cobresal que puede beneficiarlos rumbo a la Copa Sudamericana y los objetivos del equipo.

El primer tema abordado por Ortiz fue en relación a la ausencia de Esteban Pavez y el enojo del jugador. "El jugador particularmente tiene estado de emociones y la comparto, pero tengo que hacerle saber ciertas situaciones. Los que no juegan van a estar calientes. En el caso de Esteban, yo se la comenté y el resto queda en la intimidad", comenzó relatando el argentino.

"Tiene todo el derecho de manifestarse y decir todo lo que él piensa", concluyó sobre el tema.

Además, habló sobre la posibilidad de dejar la banca de los "albos" si no clasifica a una copa internacional: "Lo dijo muy claro el presidente, hay requisistos muy claros cuando yo me acerqué. Eso no quiere decir que tengo la posibilidad de salir o quedarme, pero son objetivos que trazamos. Yo estoy tranquilo y confiado que conseguiremos los objetivos".

Asimismo, en relación con los resultados y las complicaciones para conseguir lo planteado, Ortiz indicó que: "Lo dije en la conferencia, donde la frustración es grande porque se nos escapan puntos que casi dábamos por hechos, pero así es el fútbol, ​​es normal que duela. Pero ya los jugadores están enfocados en el sábado porque debemos acortar la distancia con Cobresal".

"Todos sabemos que el objetivo principal es obtener un cupo a copas internacionales. Depende de nosotros y de que nuestro rival pierda puntos. Es algo que todos tenemos en mente y esperamos lograr la cantidad de puntos que necesitamos", agregó.

Respecto al tema extradeportivo de Cobresal y la demanda de Franco García, Ortiz declaró que "Todos estamos informados de lo que sucedio y nada está comprobado, si nosotros esperamos una sanción también sería un error, tenemos que enfocarnos en lo del día sábado, si descontamos puntos es lo ideal, pero el resto son situaciones que no puedo manejar".

También se confirmó la ausencia de Arturo Vidal para el próximo partido por lesión. "Terminó con un golpe, una dolencia bastante importante, no ha trabajado durante la semana, no va a ser considerado para el sábado", detalló el DT de Colo Colo.

"Le dije que se trate, que se vienen partidos interesantes después del sábado y él va a estar a disponibilidad, creo que luego de volver a entrenar", agregó

Colo Colo visita a Ñublense el sábado 1 de noviembre a las 18:00 horas (21:00 GMT) por la fecha 26 de la Liga de Primera y todos los detalles los encontrarás en Cooperativa.cl.