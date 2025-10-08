Fernando Ortiz y las métricas: Yo no le doy tanta importancia

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió al concepto de las métricas, tan de modo luego del uso que le dio el entrenador de la selección chilena sub 20, Nicolás Córdova, y aseguró que para él no son tan importantes a la hora de ver el fútbol.

"Yo no le doy tanta importancia. Es innovador y todo el mundo se basa en esa estadística", dijo de entrada en entrevista con el programa "F90", de ESPN.

"Pero si el jugador hace lo que tiene que hacer, y si corre un poco más o un poco menos y la función es la correcta, aplaudo", explicó.

Con respecto a su llegada al cuadro albo, Ortiz expresó que no tuvo dudas de aceptar el desafío.

"Estaba consciente de que venía a la institución más ganadora del fútbol chileno. En el momento que surge la posibilidad no dudé un segundo en aceptarla y tomar este reto que tengo por delante... Desde el primer llamado de la directiva dije que sí, porque el desafío que tengo por delante es muy interesante", señaló el adiestrador.

"Hoy no pasamos un buen momento a nivel deportivo, pero es el club más grande del país y hay que sacarlo adelante como sea", añadió.