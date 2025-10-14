El joven atacante Francisco Marchant será baja para el duelo ante Coquimbo Unido, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, debido a complicaciones físicas sufridas durante el entrenamiento de este lunes.

Según Cooperativa Deportes, Leandro Hernández reemplazará al seleccionado nacional sub 20 y será la opción que tendrá el técnico "Tano" Ortiz para cubrir esa posición.

El encuentro frente a los "piratas" está programado para el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".