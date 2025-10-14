Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo
Francisco Marchant será baja para el duelo ante Coquimbo Unido
Publicado:
Autor: Cooperativa.cl
El joven futbolista de Colo Colo no estará disponible en el partido ante el líder de la Liga de Primera.
El joven futbolista de Colo Colo no estará disponible en el partido ante el líder de la Liga de Primera.
El joven atacante Francisco Marchant será baja para el duelo ante Coquimbo Unido, correspondiente a la fecha 24 de la Liga de Primera, debido a complicaciones físicas sufridas durante el entrenamiento de este lunes.
Según Cooperativa Deportes, Leandro Hernández reemplazará al seleccionado nacional sub 20 y será la opción que tendrá el técnico "Tano" Ortiz para cubrir esa posición.
El encuentro frente a los "piratas" está programado para el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas (15:30 GMT) en el Estadio "Francisco Sánchez Rumoroso".