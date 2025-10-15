Francisco Marchant sufrió seria lesión y quedó como baja para Colo Colo

Colo Colo confirmó malas noticias este miércoles al dar a conocer dos importantes bajas en su plantel profesional a través de un parte médico oficial. El jugador Francisco Marchant y Nicolás Suárez estarán alejados de las canchas por un tiempo considerable debido a serias lesiones, afectando la planificación del equipo para la recta final de la temporada.

Según el comunicado del cuerpo médico, Francisco Marchant sufrió un "esguince medial de rodilla derecha" durante el entrenamiento del martes.

Para su tratamiento, se le realizará un procedimiento de infiltración de Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y deberá mantener la zona inmovilizada. Se estima un proceso de rehabilitación de entre cuatro y seis semanas, lo que representa una baja sensible.

Por otro lado, la situación de Nicolás Suárez es más compleja. El joven defensor sufrió una "luxación de hombro izquierdo" mientras representaba a la selección en el Mundial Sub 20. Tras la evaluación médica, se le diagnosticó "inestabilidad de dicha articulación", por lo que "será sometido a cirugía para resolución del caso".

Esta intervención quirúrgica implica un período de recuperación prolongado que lo deja fuera por el resto de la temporada 2025.