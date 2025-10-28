Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, conversó con Cooperativa Deportes sobre la pelea que protagonizaron hinchas de Colo Colo en las gradas del Estadio Nacional y afirmó que buscarán a los responsables y aplicarán las sanciones que corresponden, que pueden ser individuales a los barristas e incluso al organizador del partido, en este caso, Blanco y Negro.

LEER ARTICULO COMPLETO