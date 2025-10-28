Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago20.6°
Humedad46%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Gonzalo Durán por pelea de hinchas de Colo Colo en el Nacional: Aplicaremos las sanciones que corresponden

Publicado: | Fuente: Cooperativa Deportes.
Llévatelo:
Audios Destacados
Audios Recientes
Audios + Escuchados
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, conversó con Cooperativa Deportes sobre la pelea que protagonizaron hinchas de Colo Colo en las gradas del Estadio Nacional y afirmó que buscarán a los responsables y aplicarán las sanciones que corresponden, que pueden ser individuales a los barristas e incluso al organizador del partido, en este caso, Blanco y Negro.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados