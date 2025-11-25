Ibai Llanos: El más grande de Chile es Colo Colo

El youtuber y empresario español Ibai Llanos, durante su fugaz paso por nuestro país, tuvo la oportunidad de conversar brevemente sobre algunos equipos del fútbol nacional y tuvo palabras para Colo Colo, señalando que es el equipo más grande de Chile.

En conversación con el influencer Pedro Canales, conocido como "El Coloro", Llanos aseguró: "Para mi el más grande de Chile es Colo Colo, he firmado una que otra camiseta. Del resto no he visto. De la U creo que vi a un niño".

Además, durante su breve estadía el youtuber recibió una serie de regalos típicos, entre ellos un poncho, y aprovechó de posar con la camiseta de La Roja.

