Informe reveló que hincha con prohibición ingresó al Monumental con entrada de cortesía

Un informe reservado de Carabineros, publicado por el medio The Clinic, reveló una serie de fallas graves de seguridad en el Estadio Monumental durante la jornada en que fallecieron dos hinchas en sus inmediaciones, en el marco del partido de Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza.

De acuerdo al documento elaborado por el Departamento de Eventos Masivos y Fútbol Profesional de Carabineros (OS13), hubo al menos 20 incumplimientos en los controles de acceso al recinto de Macul.

"De 36 ítems evaluados —agrupados en dos categorías: "fiscalización previa al inicio del partido" y "condiciones de ingreso y permanencia"—, el informe de Carabineros indicó que el organizador solo cumplió con 16 de ellos. En cambio los otros 20 ítems no se cumplieron", apuntaron en el medio antes citado.

Entre las falencias más graves figuran que de 238 equipos de control que debieron haber estado funcionando en el estadio, solo había 219 disponibles y que solo había 47 detectores de metal activos, no los 64 exigidos por la autoridad.

Además, se enumera el ingreso de un hincha que tenía prohibido acercarse a un encuentro deportivo, quien acudió al compromiso con una entrada de cortesía proporcionada por Blanco y Negro.

"Ese hincha, según el informe de Carabineros, tenía prohibido el ingreso al estadio por falta al código 102 del Protocolo de Admisión a los estadios elaborado por la ANFP, esto es 'intentar burlar o burlar el derecho de admisión'", detalló The Clinic.

Además, se da cuenta de las avalanchas que realizaron varios hinchas para ingresar sin ey que el ingreso de personas sin entradas "implicó, indica el informe, que los sectores de evacuación y las escaleras de las graderías estuvieran colapsadas".

Por último se dejó constancia de estos fallos: "La seguridad privada no cumplió la normativa; no se fiscalizó el porte y uso de pirotecnia; no se cumplió con la 'normativa de videos de seguridad'; se obstaculizaron las salidas de emergencia del estadio; y durante esta etapa del evento se registraron 'daños' y 'desórdenes'".