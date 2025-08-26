Javier Correa cargó con dureza contra Marcelo Díaz: Después dice ser diferente

El delantero de Colo Colo Javier Correa se manifestó con molestia por el gesto que realizó el volante de Universidad de Chile Marcelo Díaz durante su conferencia de prensa de este martes, cuando miró al piso en una pregunta sobre los "albos".

El atacante del "Cacique" criticó con duras palabras al jugador azul, así como también al club estudiantil por la postura que tuvo cuando ocurrió la tragedia del duelo con Fortaleza, algo que distó mucho de la actitud del cuadro "popular" tras los incidentes en Avellaneda que tuvieron como víctimas a fanáticos de la U.

"Después hablamos de paz, que tenemos que ser ejemplo, después dice ser diferente, pero la verdad es que muestra la hilacha con la pregunta que le hicieron", señaló el goleador.

"Yo lo he tenido en el frente y nunca me dijo nada, nunca me habló, para ser guapo acá está bárbaro, pero cuando uno está frente a frente, ahí tiene que hacer gestos y decir las cosas", complementó Correa.

El argentino dijo que eso le "sorprende porque nosotros empatizamos cuando ellos con nosotros no, cuando nos pasó lo de Fortaleza. Se burlaron diciendo que son diferentes, pero yo soy directo en las cosas que digo y no tengo problema en decírselo en la cara".

"No hay que vender humo, la gente no te va a querer por lo que digas acá, allá están las cositas, lo que hay que hacer, entonces me parece que vende muchísimo humo y no hay que ser despectivos con nadie, esto da vueltas, el fútbol es competitivo y da muchísimas vueltas", cerró.