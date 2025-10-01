Javier Correa contó que descartó interés de Boca Juniors por llegar a Colo Colo

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, contó detalles sobre cómo se gestó su fichaje en 2024 y aseguró que descartó un interés de Boca Juniors para llegar al cuadro albo.

"Cuando vine acá estuve en conversaciones con Boca, pero me incliné por Colo Colo", contó Correa en PicadoTV Chile en Youtube, agregando que fue clave el rol que tuvo el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, en su fichaje.

"Él me entusiasmo. Terminó el torneo argentino y fue el primero que me habló, me contó lo que tenía planteado, lo que pensaba sobre mí. Es raro que te llame un presidente, porque siempre lo hace el técnico o un representante. Me cerró por todos lados. Lo arreglamos en dos días", relató.

"Si te dicen otro tipo de equipo, uno piensa, pero te llama Colo Colo, que estaba jugando Copa Libertadores, y tenía la responsabilidad de ser un emblema del equipo. Compartir vestuario con Arturo (Vidal), pelear cosas importantes. Yo había sido campeón, pero quieres volver a serlo y acá tienes muchas posibilidades", añadió.

Finalmente, recordó que "en el arranque del torneo no le hacía un gol ni al arcoíris y no me iban a aplaudir, es normal. Después entra la pelota y te empieza a cambiar el color de ojos, de pelo, te ves más lindo", cerró entre risas.