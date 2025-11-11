Javier Correa: Tenemos que meternos en la Copa y darle una alegría a la gente

El argentino Javier Correa, delantero de Colo Colo, palpitó el cierre de temporada, a falta de tres fechas para el término de la Liga de Primera, y apuntó al único objetivo que tiene el equipo, clasificar a la Copa Sudamericana de 2026.

"El año fue irregular y ojalá lo podamos terminar de la mejor manera, metiendonos a copa, y dar una alegría a la gente", declaró Correa en diálogo con ESPN.

En la misma línea, indicó que "a pesar de todos los malos tragos que le hemos hecho pasar, la gente nos acompañó, nos da cariño y nos toca devolverlo dentro de la cancha".

Por último, reconoció que "estamos al debe, el año pasado en estas fechas estábamos festejando y por ahí te queda ese sabor amargo, sabemos que esto es fútbol".

"No nos podemos entregar, no nos podemos dar por vencido y nos tenemos que meter en algo importante", sentenció.

Colo Colo está octavo en la Liga de Primera, con 41 puntos, a dos de Audax Italiano, que marca el corte en el séptimo puesto, el último de los cuatro cupos a la Copa Sudamericana.

En la fecha 28, la antepenúltima del torneo nacional, Colo Colo enfrentará a Unión La Calera, el domingo 23 de noviembre, a las 20:30 horas (23:30 GMT) en el Estadio Monumental.