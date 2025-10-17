Jeannete Jara se reunió con socios e hinchas de Colo Colo

La candidata del oficialismo, Jeannette Jara, se reunió con un grupo de socios, hinchas y simpatizantes de Colo Colo durante una actividad en el centro de Santiago.

Jara fue recibida en un ambiente familiar por más de 200 colocolinos y colocolinas, que le regalaron una camiseta alusiva al centenario del cuadro popular y también le hicieron entrega de una carta.

En la misiva, destacaron que el modelo de sociedades anónimas deportivas "ha desplazado a las bases sociales, a los socios e hinchas, de la gestión y decisión del futuro de nuestros clubes (...) Nuestro llamado es a recordar siempre a Arellano, a los rebeldes de 1925, y a los millones de compatriotas que viven y luchan por un país más justo, donde la pasión por la camiseta sea expresión genuina de nuestro pueblo".

Por su parte, Jara lamentó la trágica muerte de dos hinchas del club, Mylan Liempi (12 años) y Martina Pérez (18 años), previo a un partido por Copa Libertadores ocurrido en abril de este año.

"Es un dolor que no hay que olvidarlo nunca, nosotros debemos tener siempre memoria", dijo.

La abanderada agradeció el apoyo de los colocolinos y aseguró que "el futuro que se viene tiene mucha esperanza y posibilidades para nuestro país. Desde el deporte, desde la justicia social, desde tener un ingreso vital que nos alcance para vivir, desde pagar una cuenta de la luz que sea adecuada y no que te estén cobrando de más. Desde cuando uno va al hospital, en vez de estar sentado 24 horas en una silla plástica esperando que lo atiendan, para que las personas puedan tener una debida atención y que sea oportuna y digna".

La candidata de la centroizquierda expresó que "si hay algo que nosotros no podemos negar, es que la gente viva tranquila, para lo cual tenemos que hacernos cargo".

"Esto significa, entre otras cosas, que los clubes de barrio revivan o que la ruralidad, cuando se junta, tenga su canchita donde hacerlo y no estén a pura tierra. También que, en las poblaciones, por fin, exista implementación para que los niños y niñas puedan sumarse al deporte", agregó.

Y afirmó que "la comunidad nos hará revertir muchos de los temores que hoy día están presentes, donde el individualismo, el excluir al otro y el fomentar el odio, ha ido ganando espacio. Por eso les agradezco hoy día este espacio".