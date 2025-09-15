Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

Jonathan Villagra sufrió un TEC tras su golpe con Isla en la Supercopa

Autor: Cooperativa.cl

El defensor de Colo Colo no presentó mayores complicaciones.

Jonathan Villagra sufrió un TEC tras su golpe con Isla en la Supercopa
El defensor de Colo ColoJonathan Villagra sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) tras un fuerte choque con Mauricio Isla durante el partido por la Supercopa ante Universidad de Chile.

Según contamos en Cooperativa Deportes, el futbolista no presentó complicaciones graves tras el impacto y se encuentra en reposo durante este lunes.

El exjugador de Unión Española debió ser sustituido al minuto 44 del encuentro por Daniel Gutiérrez debido a este incidente.

