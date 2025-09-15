Jonathan Villagra sufrió un TEC tras su golpe con Isla en la Supercopa

El defensor de Colo ColoJonathan Villagra sufrió un traumatismo encéfalo craneano (TEC) tras un fuerte choque con Mauricio Isla durante el partido por la Supercopa ante Universidad de Chile.

Según contamos en Cooperativa Deportes, el futbolista no presentó complicaciones graves tras el impacto y se encuentra en reposo durante este lunes.

El exjugador de Unión Española debió ser sustituido al minuto 44 del encuentro por Daniel Gutiérrez debido a este incidente.