Jorge Almirón: "Colo Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto"

A poco más de dos semanas de su salida de Colo Colo, el técnico argentino Jorge Almirón se refirió a su paso por el cuadro albo y a su turbulenta salida del Estadio Monumental.

En ese sentido, el entrenador expresó que "Colo Colo es un equipo grande y se le debe todo el respeto y atención a ese club".

"El año pasado fue muy bueno", añadió a DirecTV.

De cara a lo que viene, Almirón reconoció que "me gustaría dirigir en Argentina. No voy a nombrar equipos, porque hay gente trabajando, que lo está haciendo bien. Ahora me voy unos días a España".

Por último, Almirón se refirió a los graves incidentes ocurridos que obligaron a cancelar el partido entre Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana: "Estaba en una cena justo ese día y lo vi muy de fondo. Es muy delicado el tema. Para opinar uno tiene que estar muy bien informado".