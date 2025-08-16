Jorge Almirón dejará la banca de Colo Colo: Lo mejor es descomprimir

Tras duras críticas y la caída por goleada de 4-1 ante Universidad Católica, Jorge Almirón señaló que está negociando los detalles para poner fin a su periodo como director técnico de Colo Colo.

Luego del encuentro en el Estadio Monumental, Aníbal Mosa sostuvo una larga charla con el DT, que señaló: "Estuvimos hablando con el presidente, que es el responsable del club. Con mi representante están en charla. Tal vez es un momento de descomprimir.

"Explicar lo del partido es muy difícil, porque fueron momentos y un resultado insólito. En menos de un minuto nos hacen un gol en el primer tiempo, el segundo fue un inicio de la misma manera", dijo sobre el encuentro.

Almirón admitió consultas de la prensa: "Es un golpe duro, entiendo lo de la gente. No tiene mucho sentido responder preguntas. Entre hoy y mañana seguramente habrá novedades, porque se van a juntar para ponerse de acuerdo y descomprimir".

"De mi parte, viví un momento muy lindo. Hoy es un golpe duro. El año pasado (hubo) muchos momentos importantísimos, estoy muy golpeado, pero hoy o mañana veremos qué hacer; siempre va a ser lo mejor para Colo Colo", dijo en ánimo de despedida.

"El tema de descomprimir es lo más importante. Se hablará con el presidente y mi entorno para llegar a un acuerdo", cerró.