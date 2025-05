Jorge Almirón: Más allá del momento que estamos viviendo, siento que la gente me quiere

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, analizó el momento que vive el cuadro albo y en la previa del duelo ante Deportes Limache, por Copa Chile, expresó las sensaciones que le manifiesta el hincha del "Cacique" pese a la irregularidad que ha mostrado el equipo.

"Ese que te dice que es difícil Colo Colo... La verdad, Colo Colo es espectacular. Como jugador me hubiese gustado jugar en Colo Colo, y más allá del momento que estamos viviendo, siento que la gente me quiere, me siento muy respetado, quizás más que en mi país", dijo Almirón este viernes en conferencia de prensa.

"Siento que la gente es noble con nosotros, es espectacular estar acá. No siento presión, solo la de estar en un club grande. Es un lujo estar acá, es un privilegio", añadió.

Con respecto al momento que vive el cuadro albo, Almirón expresó que "todos los equipos ganan o pierden. La sensación que teníamos en el banco era que estábamos en partido o que podíamos sacar ventajas, y como pasa en el fútbol, hay errores que se pagan caro. Me pasó como jugador y queda muy evidenciado el error, y así fue, por errores propios nos anotaron los dos goles y el equipo no se pudo sostener para corregir y en un partido tan importante se hace duro. Te golpea en lo físico y llega el tercer gol que fue un accidente".

"Nos preparamos para ganar, pero nos castigaron y acá no te puedes equivocar, porque los rivales te la hacen pagar, tienen jerarquía. Esto no cambia lo que pienso de mis jugadores, hay que levantar rápido y salir adelante. El viaje de regreso fue duro, pero siempre estamos buscando soluciones", añadió.

"Fue un golpe duro porque nos habíamos preparado para compartir y el equipo estaba en partido. Ahora hay que afrontar las cosas como vienen. Fue un golpe duro para todos, no sé cuánto afectará a cada uno, pero sin duda es un golpe y se te aleja la posibilidad. Ojalá nos podamos reponer, depende de nosotros, sabemos que la cancha de Racing es difícil y esperamos sacar un buen resultado", complementó.

De cara a lo que viene, el DT argentino expresó que "mañana tenemos un partido importante, estamos vivos y hay que darle su importancia, porque ya perdimos con este rival la semana pasada. Después prepararnos para Racing, donde debemos llegar bien preparados, sabiendo que más allá de los resultados, los rivales nos respetan".

"Los clubes grandes son así. Todos son partidos decisivos, es un partido importante y pasar a la siguiente ronda de Copa Chile, y después vendrá Racing", expresó.