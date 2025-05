Jorge Almirón tras derrota con Deportes Limache: "Jamás dejaría sola a mi gente"

El entrenador argentino de Colo Colo, Jorge Almirón, se mostró resignado y se refirió a la derrota por 4-1 ante Deportes Limache en un resultado que dejó al cuadro albo eliminado de la Copa Chile.

"Teníamos el partido, creo que controlado, y ellos aprovecharon sus situaciones y el equipo se cayó al final. Fue goleado y la verdad que es triste. Pedirle disculpas a la gente, que siempre apoya, confía y hoy los decepcionamos", expresó.

También fue consultado por sobre cómo piensa revertir este mal momento: "Magia no hago, los jugadores se deben recuperar y retomar la confianza, los líderes deben tomar esa responsabilidad", expresó.

Además reafirmó su posición al mando del equipo: "Los jugadores que están ahora el año pasado salieron campeones. Estamos todos dolidos y preocupados para mejorar la imagen. Se viene un partido importante y hay que recobrar las fuerzas y poner la cara".

"Yo no soy de huir, jamás tomaría esa decisión, no dejaría sola a mi gente", sentenció.

Por último comentó que no hará una autocritica durante la conferencia de prensa: "Eso sería cuestionar a mis jugadores y yo no soy así. Yo soy el responsable, más que eso no puedo decir", expresó.