Jorge Almirón y los clásicos: Para nosotros son dos finales

El técnico de Colo Colo, Jorge Almirón, hizo la previa de los cruciales partidos que el cuadro albo afrontará ante Universidad Católica y Universidad de Chile en semanas consecutivas, y tras sacar cuentas, comentó que son dos finales para el conjunto popular.

"Son dos partidos de visitante, y nosotros pensamos en ganar los seis puntos, y si es así, llegaríamos a 27, así es que podríamos quedar a cinco de los líderes. Y después los que están arriba están haciendo un muy buen torneo, así es que para nosotros son dos finales", dijo Almirón en conferencia de prensa.

"El equipo está bien, a todos nos vino bien el descanso, más allá de que todos estuvieron entrenando", añadió.

El DT argentino también se refirió al presente de Lucas Cepeda, a quien ve concentrado pese a las ofertas que deambulan en torno a él.

"Se nombran muchos equipos. No he hablado del tema, porque lo dejo tranquilo y sé por la prensa que hay ofertas. Van pasando los días y no pasa nada aún, así este fin de semana va a jugar.

Almirón fue consultado por el nivel de Alan Saldivia, de opaco rendimiento a lo largo de la presente temporada.

"Alan es un jugador joven y como todo jugador tiene sus momentos de traspié y en su posición cualquier error puede terminar en gol y eso es delicado. Debe mantener su rendimiento, darle seguridad al equipo. Alan tiene muchas condiciones y más allá de la competencia, soy de apoyar en momentos complicados. Sería muy fácil cuando hay ciertas dudas, y si debo tomar una decisión, lo haré, pero ahora no lo veo necesario", expresó.

En relación al partido ante la UC, Almirón expresó que "será un partido duro tal como los del año pasado. Ellos tienen muy buen equipo, hay expectativas por el cambio de entrenador, es un clásico y se pueden especular muchas cosas pero no los 90 minutos pueden pasar muchas cosas".