Justo Villar y su paso por Colo Colo: "No podía haber cerrado de mejor manera mi carrera"

Justo Villar, el ex portero paraguayo que vistió los colores de Colo Colo entre 2013 y 2017, recordó su emblemático paso por el cuadro popular, donde se ganó el cariño de la afición con grandes actuaciones, siendo clave en la obtención de los títulos del Clausura 2014, el Apertura 2015 y Copa Chile de 2016.

En conversación con el podcast Podcast Centenario, el otrora seleccionado guaraní aseguró que "Colo Colo fue muy importante en mi vida. Yo siempre he dicho que me ha sido difícil llegar por el momento en el que estaba el club, pero la decisión fue desde un principio era así, porque quería estar ahí".

Asimismo, el ex futbolista de 48 años confesó que "lo que me llamaba mucho la atención es que cualquier noticia que fuera de Colo Colo era repercusión nacional, para bien o para mal. Y eso significa que el club es tan importante en la vida de cada uno de los chilenos que un resultado positivo le puede transformar su día, como también un resultado negativo puede afectar en su vida diaria".

"Eso a mí me tocó vivirlo con la selección, que es algo nacional, pero no me ha tocado mucho vivirlo a nivel de clubes. A mí me tocó jugar en grandes clubes, en clubes muy buenos, pero de la magnitud que tiene Colo Colo, el arrastre que tiene y la forma en como te ve la gente cuando estás en un club tan grande como Colo Colo, difícilmente se pueda igualar con otros", complementó el nacido en Cerrito.

Con respecto a su último partido con la camiseta alba (triunfo por 2-0 sobre Universidad Católica), "Don Justo" comentó que "salí faltando 7 u 8 minutos, me volví a lesionar la rodilla y que la gente me haya aplaudido y me haya reconocido... El mayor reconocimiento es en la cancha en ese momento y cuando uno recorre las calles en Chile, sea donde sea, que la gente se recuerde con cariño y que te reconozca el haber hecho parte de tu trabajo de buena forma para que ellos se sientan orgullosos".

El ex golero de la Albirroja en tres Copas del Mundo, afirmó que "me hubiera encantado haber jugado más tiempo en el club. Haber llegado antes y poder disfrutar más el poder jugar en un club como Colo Colo, que tiene que proponer, que tiene que arriesgar y donde el arquero tiene que estar capacitado para tener la mayor concentración posible".

"Yo no podía haber cerrado de mejor manera mi carrera que jugando y estando en Colo Colo. He pasado por grandes clubes que me dieron la posibilidad de desarrollar mi carrera futbolística, de estar en mi mejor momento y he disfrutado los últimos años que tuve de carrera estando en Colo Colo", cerró Villar.