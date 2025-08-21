La alineación de Colo Colo para el debut de la dupla González y Pérez en la visita a Palestino
El interinato de Hugo González y Luis Pérez como dupla técnica en Colo Colo arrancará este viernes, jornada en la que visitarán a Palestino por la fecha 21 en la Liga de Primera. Con el debut pactado para las 15:00 horas, el equipo trabajo con esta alineación.
