La comentada respuesta de Caszely a Johnny Herrera: Pinochet no era colocolino

El astro de Colo Colo Carlos Caszely se hizo viral en las últimas horas por una comentada respuesta al exarquero de Universidad de Chile Johnny Herrera, quien insinuó que el dictador Augusto Pinochet era fanático del "Cacique".

Durante un programa de TNT Sports en que el legendario delantero estuvo como invitado, este señaló que "no tuvo problemas" con Pinochet durante su mandato.

"El preguntaba por mí, si yo iba a jugar o no, y si estaba lesionado o no. Yo personalmente no tuve problemas", dijo Caszely, algo que fue interrumpido por Herrera con la frase: "Aparte era muy colocolino".

"No, no era colocolino, era de Iquique... era iquiqueño. Sí. Entonces, cuando la gente de la U dice oye, los 300 millones para el Monumental. Mentira, no puso ni uno. El dijo, si yo salgo elegido voy a entregar 50 millones anuales para Colo Colo y como corrió solo y salió segundo...", concluyó.

De acuerdo a versiones de prensa, el tirano era fanático de Santiago Wanderers.

