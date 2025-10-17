La condición de Ortiz a Vidal por la Kings League: Mientras me responda en la cancha

El técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, se refirió a la decisión del referente albo Arturo Vidal de participar de la denominada Kings League, y aseguró que mientras el futbolista rinda, él no es quien para incidir en las decisiones del exseleccionado chileno.

"No soy quién como para decir que Arturo debe o no debe hacer con respecto a esas decisiones. Mientras a mí me responda dentro de la cancha, él puede hacer lo que lo que él manifieste y si el club puede llegar a decir algo, tampoco me corresponde a mí como para poder decir algo", dijo en conferencia de prensa.

"Yo estoy enfocado en lo que me contrataron y eso es hacerle rendir máximo al jugador y hoy Arturo está dentro de esas condiciones para poder hacerlo", añadió.

De cara al partido ante Coquimbo Unido, Ortiz expresó que "hemos trabajado para poder llegar de la mejor manera al día domingo contra el puntero. Iremos a una cancha difícil, el equipo pasa un buen momento, todos lo sabemos, con una idea clara, con una idea de juego muy clara y nosotros iremos a hacer nuestro trabajo".

"Este también será un partido importante y el que viene también lo va a ser porque estamos en una institución donde requiere resultados fecha tras fecha. Jugamos contra un gran rival, el puntero del campeonato que tiene una idea de juego muy buena, muy interesante, le ha dado resultados. Lo he felicitado al técnico por esta regularidad que ha hecho una campaña muy buena y va camino a poder salir campeón. Pero nosotros, como institución grande, tenemos que ir a proponer de la manera que yo creo y considero que es el club", añadió.

"Iremos el día domingo, iremos a esa cancha a plantarnos de la manera que yo considere poder sacar los tres puntos y seguir creciendo como equipo. Es un es un partido difícil, sí, como el anterior, como el que viene ahora y los que van a venir", complementó.

"¿Qué más lindo que enfrentar al puntero del campeonato con toda su gente, hacer un buen partido y ganarle? Es una motivación extra que tienen los jugadores más para motivarse. Eso es algo bonito. Palavecino no es un jugador que considero que sea fundamental. El equipo es fundamental, no solamente un nombre. El equipo ha hecho un buen trabajo, el equipo es un logro en conjunto. Palavecino es un jugador más que compone ese equipo tan demostrativo que ha sido en la Liga. Me preocupa todo Coquimbo, no solo un jugador", cerró.