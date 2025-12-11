Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Colo Colo

La emotiva despedida de Emiliano Amor de Colo Colo: Ningún arrepentimiento

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El defensor no fue renovado tras una irregular campaña en 2025.

La emotiva despedida de Emiliano Amor de Colo Colo: Ningún arrepentimiento
En portada

El ahora exdefensor de Colo Colo Emiliano Amor usó sus redes sociales para despedirse del cuadro albo luego de que se confirmara ayer jueves que no seguirá en el cuadro popular.

"Colocolinos y colocolinas hoy que nos toca separar caminos nuevamente, quisiera dedicarles unas palabras", escribió el jugador de origen sirio.

"En estos años, he dejado muchas cosas de lado (salud, dinero, etc) pero cuando uno deja todo en la cancha y es leal a lo que siente no tiene ningún arrepentimiento", añadió.

"Solo tengo palabras de agradecimiento por todos estos años que compartimos", complementó.

"También agradecer a toda la gente que trabaja en el club y a mis compañeros por siempre tener la buena onda y mejor predisposición para trabajar día a día. Pero, este saludo es en especial a todo el pueblo colocolino que, desde el primer día, me trataron a mí y mi familia con mucho cariño, respeto y amor.

Estoy feliz de haber aportado con todos mis compañeros y cuerpo técnico 6 títulos que aportan aún más la hermosa historia del club", cerró.

Amor llegó en 2021 al cuadro albo y en estos cuatro años jugó 125 partidos y marcó seis goles.

Además ganó dos Copa Chile, dos Supercopa y dos títulos de Primera División.

