La formación de Colo Colo para enfrentar a Libertad en cuartos de la Libertadores Femenina
Publicado:
Fotos Destacadas
Van Nistelrooy revolucionó el caliente duelo de Magallanes y Santiago Morning
Sebastián Miranda fue protagonista de los memes tras la victoria de La Roja sobre Perú
La Roja celebró en el Bicentenario de La Florida tras el sufrida remontada sobre Perú
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para enfrentar a Libertad en cuartos de la Libertadores Femenina
Nueva cara: Galpón Estación de Puerto Varas fue restaurado con voluntarios
"Dos años del genocidio": Miles marcharon en Santiago en apoyo al pueblo palestino
Colo Colo va en busca del paso a semifinales de la Copa Libertadores Femenina este domingo a las 16:00 horas (19:00 GMT), instancia en la que se medirá contra Libertad en los cuartos de final. Este es el equipo que trabajó Tatiele Silviera para este duelo crucial.
Las + leídas
Rodrigo Salinas explica su ausencia en el Tiny Desk de 31 Minutos: "Me echaron por cuma"
Corte de Santiago rechazó apelación de denunciante y Valdivia seguirá con arresto domiciliario nocturno
"Mejor pagarles pasajes y que se vayan": Comando de Jara defiende expulsión de microtraficantes
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados