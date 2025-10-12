Síguenos:
La formación de Colo Colo para enfrentar a Libertad en cuartos de la Libertadores Femenina

Colo Colo va en busca del paso a semifinales de la Copa Libertadores Femenina este domingo a las 16:00 horas (19:00 GMT), instancia en la que se medirá contra Libertad en los cuartos de final. Este es el equipo que trabajó Tatiele Silviera para este duelo crucial.

