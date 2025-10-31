La formación de Colo Colo para enfrentar a Ñublense en Chillán
La formación de Colo Colo para enfrentar a Ñublense en Chillán
El entrenador Fernando Ortiz alistó la oncena estelar de Colo Colo para visitar a Ñublense en Chillán por la fecha 26 de la Liga de Primera, que este sábado 1 de noviembre no podrá contar con Arturo Vidal, baja por un golpe que le impidió estar disponible.
