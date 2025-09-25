Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.8°
Humedad56%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Iquique en el Monumental

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

En la previa de que comience el Mundial sub 20, Colo Colo tendrá que afrontar su duelo pendiente por la fecha 23 en la Liga de Primera. Por ende, para recibir a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, el técnico Fernando Ortiz definió la alineación que saltará a la cancha.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados