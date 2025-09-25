La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Iquique en el Monumental
Publicado:
Fotos Destacadas
Enorme árbol cayó sobre el vehículo del alcalde de Concepción
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026
Vicepresidente Elizalde visitó a Los Cóndores en la previa de crucial duelo ante Samoa
Fotos Recientes
La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Iquique en el Monumental
Son tres: Las mascotas que animarán el Mundial de 2026
Los futbolistas chilenos que brillaron en un Mundial sub 20
En la previa de que comience el Mundial sub 20, Colo Colo tendrá que afrontar su duelo pendiente por la fecha 23 en la Liga de Primera. Por ende, para recibir a Deportes Iquique en el Estadio Monumental, el técnico Fernando Ortiz definió la alineación que saltará a la cancha.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados