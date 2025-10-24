La formación de Colo Colo para recibir a Deportes Limache en el Monumental
Publicado:
Colo Colo cerrará la fecha 25 en la Liga de Primera recibiendo a Deportes Limache este lunes 27 de octubre en el Estadio Monumental. Para ello, el técnico Fernando Ortiz trabajó con el siguiente equipo de cara al encuentro con los "tomateros".
