La formación de Colo Colo para recibir a Unión La Calera en el Monumental

Colo Colo se juega entrar a la Copa Sudamericana en las últimas tres fechas de la Liga de Primera. Es por eso que Fernando Ortiz definió al equipo para recibir a Unión La Calera en el Monumental este domingo a partir de las 20:30 horas.

