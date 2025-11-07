Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago23.3°
Humedad22%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

La formación de Colo Colo para visitar a Unión Española en Santa Laura

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

El entrenador Fernando Ortiz preparó la alineación estelar de Colo Colo para enfrentar como visitante a Unión Española este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas por la fecha 27 de la Liga de Primera, con cambios de nombres ante la baja confirmada de Arturo Vidal.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados