La formación de Colo Colo para visitar a Unión Española en Santa Laura
El entrenador Fernando Ortiz preparó la alineación estelar de Colo Colo para enfrentar como visitante a Unión Española este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas por la fecha 27 de la Liga de Primera, con cambios de nombres ante la baja confirmada de Arturo Vidal.
