La insólita declaración de Jorge Almirón en rueda de prensa tras la victoria sobre Unión Española

Aunque Colo Colo se llevó una victoria por 4-1 ante Unión Española este sábado en el Monumental, el técnico Jorge Almirón se presentó a la sala de prensa solo para realizar una inédita declaración ante los medios presentes.

"Vengo para no me sancionen, pero no voy a contestar nada más, buenas noches", fueron las palabras del estratega de los "albos" apenas se presentó en la instancia.

Tras esto, se retiró manteniendo la incertidumbre sobre su continuidad en el club.

Se paró y se fue!! Jorge Almirón se retiró de la sala de prensa “Solo vine para que no sancionen al club, no voy a responder nada más”. Siguen los problemas en la banca de Colo Colo. @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/ESqWawDN2S — Rodrigo Gomez Flores (@rodrigogomezf) May 25, 2025

Estas declaraciones se enmarcan luego de que el estratega trasandino decidiera no hablar luego de la igualdad 2-2 ante Ñublense de este pasado lunes. Debido a esto, el Tribunal de Disciplina decidió citarlo y castigar con dos fechas a su ayudante Pablo Manusovich.

Según el reglamento estipulado por la ANFP: "El director técnico de cada club o ayudante, en caso de estar suspendido el primero, deberá una vez concluido el partido y dentro de los 30 minutos siguientes estar disponible para realizar una conferencia de prensa en una sala especial o un punto de prensa".

"En caso de incumplimiento, el DT de cada club o ayudante será denunciado al Tribunal Autónomo de Disciplina y la sanción será un partido de suspensión", remata el artículo.

De momento, la directiva del "Cacique" ya acordó la salida de Almirón con cinco votos a favor y cuatro en contra. Sin embargo, resta que las negociaciones lleguen a buen puerto después de que el estratega rechazase la primera oferta para pagar su finiquito.