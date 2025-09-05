Leyendas de Colo Colo revivieron el primer partido oficial del club en el marco del centenario

Este viernes, un equipo de figuras históricas de Colo Colo sumó una nueva conmemoración de su centenario con un amistoso que reeditó el primer partido oficial que jugó el club.

Los albos llegaron hasta el Prince of Wales Country Club para enfrentar a su equipo; sucesor del English FC que estrenó al "Cacique" aquel 31 de mayo de 1925 por la Liga Metropolitana, donde los colocolinos ganaron 6-0.

En este nuevo cruce, las leyendas de Colo Colo ganaron por 1-0 con anotación del goleador Carlos Caszely.

La escuadra "popular" contó con figuras como Daniel Morón, Leonel Herrera, Severino Vasconcellos, Claudio Borghi y Fernando Astengo, entre otros grandes valores de la historia del equipo.