Miguel Riffo y Gonzalo Fierro fueron los autores de los tantos con los que Colo Colo se impuso por 2-1 ante Alianza Lima en el amistoso de leyendas disputado este sábado en el Monumental. Con este triunfo, el "Cacique" cerró con alegría las actividades por su Centenario junto a sus exjugadores.

