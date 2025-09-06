Síguenos:
Miguel Riffo y Gonzalo Fierro fueron los autores de los tantos con los que Colo Colo se impuso por 2-1 ante Alianza Lima en el amistoso de leyendas disputado este sábado en el Monumental. Con este triunfo, el "Cacique" cerró con alegría las actividades por su Centenario junto a sus exjugadores.

