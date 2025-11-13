Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago30.7°
Humedad17%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los jugadores a préstamo que deben volver a Colo Colo en 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Los torneos del fútbol chileno 2025 están en su recta final y los equipos ya comienzan a proyectar los planteles para la siguiente temporada. Por ello, en Cooperativa Deportes repasamos los numerosos jugadores a préstamo de Colo Colo que tendrán que volver al Monumental el próximo año.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados