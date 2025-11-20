Los nombres que asoman para reforzar a Colo Colo en la temporada 2026

En Colo Colo ya proyectan la continuidad del técnico argentino Fernando Ortiz y con ello empezaron a planificar lo que será la próxima temporada, sondeando algunos de los nombres que pueden reforzar posiciones claves del equipo.

Según pudimos conocer en Cooperativa Deportes, uno de los que interesa en la dirigencia es el defensor Matías Catalán. El jugador que mantiene un año de contrato con Talleres de Córdoba atrae dadas sus cualidades para jugar como lateral y central.

Otro de los que está anotado para la retaguardia del equipo es Bruno Cabrera, quien viene de ser el titular indiscutido en un Coquimbo Unido que consiguió el histórico título de Primera División. Cabe mencionar que el futbolista de 28 años también fue el autor del gol en el triunfo del partido ante los "albos" en octubre.

Finalmente, el último de los mencionados fue el volante Diego Valdés, quien actualmente no tiene mucha continuidad en Vélez Sarsfield después de su gran paso por América. Incluso, se espera que el exseleccionado pueda pelear el sitio con Claudio Aquino si es que el argentino continua la siguiente temporada.