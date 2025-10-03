Luto en Colo Colo: Falleció Zorana Jozic, esposa de Mirko Jozic

Este viernes 3 de octubre se informó el sensible fallecimiento de Zorana Jozic, esposa de Mirko Jozic, histórico exentrenador croata que dirigió a Colo Colo y la selección chilena.

Lana Jozic despidió a su madre a través de un sentido mensaje a través de su cuenta de Instagram.

"Adiós mamá. Que tus pies no dejen de bailar, que tu voz siga cantando y que tus manos pinten cielos de colores en ese lugar donde todo es paz. Abraza fuerte a mi hermano y dile que aquí seguimos amándolos con todo el corazón", inició.

"Viviste intensamente, amaste sin medida y tu espíritu inquieto nunca dejó de brillar. Descansa solo un instante, mi alma traviesa, porque sé que incluso en la eternidad tú seguirás vibrando de luz y amor", sumó.

Colo Colo envió un mensaje a la familia Jozic: "Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Sorana".

Acompañamos a la distancia a nuestro querido Mirko Jozic y le extendemos nuestras sinceras condolencias a su familia y amigos, por el sensible fallecimiento de su esposa Sorana Ivancic 🕊️🥀 pic.twitter.com/OBquEIfYhy — Colo-Colo (@ColoColo) October 3, 2025

En tanto, el Club Social y Deportivo Colo Colo lamentó la partida de la "compañera de vida" del DT campeón de la Copa Libertadores 1991, extendiendo sus "más sinceras condolencias a toda su familia y seres queridos en este difícil momento. Como club, los acompañamos con respeto, cariño y gratitud.