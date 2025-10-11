Manley Clerveaux fue víctima de insultos racistas en duelo sub 20 ante Cobresal

Un inaceptable hecho de racismo se vivió en el torneo de Proyección sub 20, con el delantero colocolino Manley Clerveaux siendo víctima de insultos de la parcialidad de Cobresal en el partido que protagonizaron este sábado.

La transmisión oficial del duelo eligió como figura al atacante haitiano del "Cacique", que anotó uno de los goles para el triunfo albo por 2-1.

El atacante debía ser entrevistado tras el partido, pero los encargados de emitir el duelo en el canal de YouTube de Colo Colo señalaron que el ariete recibió insultos de los seguidores "mineros" y optó por no hablar.

"Hubo insultos de la barra de Cobresal hacia él. Tiene que hacer las declaraciones muy cerca de la barra de Cobresal. Una actitud que no nos queda otra que condenar: Cualquier tema racista o de origen", dijeron desde la señal del cuadro popular.

"No deja de ser una categoría de formación y estas cosas, más allá de que no están permitidas en ningún lado, menos aún en estas instancias. Tenemos que condenarlo siempre

Asimismo, se pudo ver a algunos funcionarios del elenco de Macul que se acercaron hasta la hinchada del combinado nortino para abordar la compleja situación.