"Me avisó a último minuto": El reto que recibió Cepeda de su polola en la Gala Crack

Una curiosa situación vivió el futbolista Lucas Cepeda en la alfombra roja de la Gala Crack, tras la reprimenda que le dio su novia, Steffi Elizondo, por la falta de comunicación entre ambos antes de asistir al evento.

Al ser consultada por su look, Elizondo señaló que fue "todo a último minuto porque mi vestido real no llegó. Él me avisó a último minuto y no alcanzó a llegar".

Cepeda salió del paso al señalar que su polola "se ve preciosa, po". Elizondo, a su vez, remarcó entre risas que su vestido "no es el original, no el que yo quería, pero a nada...".

Finalmente, el jugador de Colo Colo remató indicando que, de todas maneras, su novia merece una nota "Del 1 al 10, mil", y que en términos de goles se compara "al de la selección con Venezuela".