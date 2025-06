Mosa está "cansado" de pugnas en Blanco y Negro: "Cabrea perder el tiempo"

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, reaccionó al nuevo rechazo a los balances financieros y la memoria anual 2024 y afirmó que está cansado del desgaste y pérdida de tiempo que suponen seguir pendientes de un tema que explicó en profundidad, tomando en cuenta que, según sostuvo, se trata de dineros para reforzar el plantel.

"Es lamentable que estemos en esta instancias nuevamente, cuando deberíamos estar preocupados de tantas cosas que tenemos que hacer en esta institución, que es la más grande del país. Nuestros abogados están consultando a los órganos pertinentes", declaró el dirigente.

"Creo que es algo netamente político, esto tiene que ver con un dinero que recibimos por el concepto de conciertos. Cuando llegué, en abril del año pasado a la presidencia, había recibido un presupuesto elaborado en noviembre o diciembre del año 23 por otro presidente y lo que dije al Directorio, que ya habíamos traído a Arturo Vidal y estábamos carentes de un nueve, así que consulté cuánto iba a costar ese nueve y dije al Directorio que teníamos esa carencia y que lo que iban a costar los fichajes", siguió.

Detalló luego que "en este caso los fichajes más importantes son los de Correa y Mauricio Isla, e iban a ser con recursos frescos que iban a llegar porque no quería alterar un presupuesto en el cual no era presidente".

"Dije que si necesitamos dos millones de dólares los íbamos a bucar y esa plata iba a entrar en forma paralela. Eso fue, tuvimos varias conversaciones, y al final llegamos a DG Medios donde dijimos que si quieren opciones para hacer un show vale dos millones de dólares, pero la plata tiene que ponerla al momento de firmar el contrato", complementó.

"Después eso se desglosa y pase lo que pase la plata no iba a salir de Colo Colo y el resto se iba a pagar el 2024, entonces querer confundir al hincha y la prensa, no está bien. La plata entró el 2024, se contabilizó y gastó", continuó, añadiendo también que ese ingreso de dinero "fue aprobado este contrato el 30 de agosto y salió el 30 de septiembre que se había aprobado por unanimidad, despues en octubre".

"Estoy cansado de la situación, uno puede tener diferencias legítimas, pero querer ensuciar la cancha con temas que son un aporte para la institución... porque si esta plata no llegaba, seguro no venía Javier Correa", expuso.

"Cuando uno hace los esfuerzos para poner a Colo Colo en el lugar que corresponde, duele y da rabia que te ensucien la cancha tratando de colocar un manto de incertidumbre como que hay gato encerrado, alguien se llevó plata para la casa, metió las manos o hizo alguna truchería. Eso no es así, puedo sentarme delante de cualquier autoridad y comentar cómo se gestan estos dineros", indicó.

"Cabrea el desgaste y la pérdida de tiempo, cabrea perder tiempo en este tipo de cosas cuando no hay absolutamente nada, pero tengo la fuerza para seguir al frente de Colo Colo, vamos a sacar la pega adelante y esperamos que esta situación quede atrás", completó.

Igualmente sostuvo que en el caso que se realice una investigación, "no se van a encontrar con nada irregular, estoy a disposición para colocar la cara en lo que me quieran consultar. Hay que entender el contexto de cómo llegan estas lucas a Colo Colo, para qué son, entonces estoy completamente tranquilo y el dictamen de nuestros auditores da cuenta que las cosas están en orden. La plata se fue a buscar para refuerzos, entró y se gastó, no hay gato encerrado como quieren hacer creer".

"El colocolino de a pie que está cabreado con estas peleas, me gustaría que pudiéramos dedicarnos a lo que necesita la institución", argumentó.

Luego, dijo que "Colo Colo tiene varias fuentes de financiamiento, esta es una ampliación de contrato que se había hecho anteriormente en el periodo de Alfredo Stöhwing, el de los conciertos es un negocio lícito, han visto de qué manera nos financiamos, tenemos distintas fuentes y esperamos terminar un año que ha sido terrible por jugar sin público en Libertadores o menos aforo, no es fácil, pero vamos a sacar la pega adelante".