Mosa refutó con todo a Esteban Pavez: La institución más grande de Chile es Colo Colo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló tras el triunfo de Colo Colo sobre Unión Española en Santa Laura y refutó con todo las declaraciones de Esteban Pavez, quien aseguró que la institución "más grande" del país es Cruzados.

"No las comparto. La institución más grande de Chile es Colo Colo, futbolísticamente, socialmente, por trofeo, por hinchadas. Las instituciones las hacen las personas, y Colo Colo tiene 10 millones de hinchas", lanzó categórico Mosa ante las consultas de la prensa.

Al ser consultado por los logros de Cruzados, Mosa indicó que "no le resto méritos, pero la institución más grande de este país se llama Colo Colo".

En la misma línea de Mosa respondió el delantero Javier Correa. En la zona mixta de Santa Laura, el ariete argentino, autor de uno de los goles del triunfo albo, evitó juzgar la opinión de Pavez, pero afirmó que él "más grande" es Colo Colo.

"Es la opinión de Esteban, no lo puedo juzgar. El otro club no lo conozco, yo estoy acá, esta es la institución más grande para mí. Claramente desde el otro lado van a decir que son los más grandes, pero ese es el show y lo que vende, pero para mí, yo estoy en el club más grande de Chile y eso no es mentira, todos los saben", lanzó.