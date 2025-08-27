Mosa y la opción de Gerardo Martino: Es un buen nombre, todos saben su trayectoria

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, habló sobre los candidatos a la banca de Colo Colo, tras la reunión de directorio, y dedicó elogios al argentino Gerardo Martino, quien pidió plazo hasta este fin de semana para dar su respuesta al club.

"Es un buen nombre, todos saben su trayectoria, la selección argentina, Barcelona, Inter Miami, pero no tenemos la propuesta económica. Tampoco tenemos la propuesta del deseo de él. Está analizando la idea, le hicimos llegar la información, la situación del club, la plantilla y los antecedentes que tenemos", explicó Mosa en el Monumental.

Mosa también confirmó que son cinco los candidatos para la banca, y afirmó que "sí o sí vamos a tener técnico el fin de semana, el sábado, queremos tenerlo antes del Superclásico, para dar una señal a la hinchada y al camarín, una voz de tranquilidad".

Respecto a un regreso de Gustavo Quinteros, Mosa indicó que "tuvo hoy día una conversación con la mayoría del directorio, y efectivamente pidió un par de días más para hacer saber su postura".

Además, descartó la existencia de cláusulas especiales: "Alguien levantó esa noticia, pero no es efectiva, y tampoco lo aceptaríamos nosotros. Vamos a traer un cuerpo técnico y no queremos que en la mitad del camino nos deje abandonados. Nunca se conversó y ningún entrenador lo propuso".

Mosa, de igual modo, se refirió al historial del argentino Fernando Ortiz, quien tuvo una negativa racha en México con Santos Laguna.

"No solamente tienes que ver la última campaña, tienes que ver el desarrollo que tuvieron anteriormente. Los técnicos que se propusieron tienen pergaminos", comentó.

"Cada uno de los técnicos tienen sus cosas. Gustavo (Quinteros) estuvo acá y conoce el medio; el Tata Martino tiene su experiencia internacional, otros han sido campeones en otros países. Cada uno tiene algo que aportar, necesitamos entrenadores que sean serios y trabajadores. Es importante que conozcan el medio, pero no necesariamente es la única condición que tienen que tener. Si tienen manejo de equipos grandes, con jugadores grandes e importantes, son valorados y analizados", aseveró.