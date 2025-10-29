Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, abordó diversos temas ante los micrófonos tras una nueva reunión de directorio y se refirió a la pelea entre barristas de Colo Colo en el Nacional ante Deportes Limache, explicando que la presencia de un cuchillo en las tribunas se debió a que "se lo sacaron a una señora que vendía sándwiches en el estadio. No es que la persona entró con el cuchillo y vulneró los controles o la seguridad".

LEER ARTICULO COMPLETO