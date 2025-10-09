Mosa y opción de que Vidal no siga en Colo Colo: Esto habla de lo leal que es Arturo

Aníbal Mosa, presidente de Blanco y Negro, concesionaria que rige los destinos de Colo Colo, tuvo palabras para la posibilidad de que Arturo Vidal no siga en el cuadro albo luego de que el mediocampista asegurara que es necesario analizar una renovación que ya está decretada a partir de los partidos jugados este 2025.

"Esto habla de lo leal que es Arturo, sus actos hablan por sí solos. Él siente que si Colo Colo no está en una competencia internacional se le puede ir cuesta arriba, pero nosotros tenemos toda la confianza de que vamos a clasificar, esperemos que sea a la Copa Libertadores", dijo Mosa a ESPN luego del partido amistoso entre los albos y Deportes Puerto Montt.

"Este ha sido un año bien accidentado y espero que clasifiquemos y podamos reforzar al equipo para ir a competir a una copa con Arturo Vidal también", añadió.

Mosa también tuvo palabras para el avance del proyecto de remodelación del Estadio Monumental: "Nosotros estamos trabajando lento, pero seguro. Hemos hecho dos cosas importantes: ya tenemos un plan de negocios y también encargamos un preproyecto", comentó.

"Ahora tenemos que dar con la compañía que nos va a ir a buscar los recursos, donde hemos tenido cuatro o cinco alternativas top a nivel mundial. Ojalá seguir avanzando en este sueño de todos los colocolinos, que es tener una 'ruca' nueva", concluyó Mosa.