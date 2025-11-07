Ortiz blindó a Correa: No olvidemos que es el goleador, tiene mi plena confianza

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, conversó con la prensa en la antesala de su duelo con Unión Española y aprovechó para darle un gran respaldo al centrodelantero Javier Correa, que arrastra ocho partidos sin poder anotar, entre una suspensión y lesiones.

"Javi es tan importante como todos sus compañeros dentro de una plantilla. Que el goleador vive de goles y emocionalmente le afecta, sí", señaló en conferencia desde el Estadio Monumental.

Sin embargo, Ortiz también resaltó: "No nos olvidemos que es el goleador y tiene goles marcados durante todo el año. Que haya errado goles es como todos los demás compañeros. Javi tiene una personalidad muy particular, él sabe sobrellevar muchísimas situaciones que ya ha vivido".

"Tiene mi plena confianza de poder jugar los minutos que yo considere. Entonces, al que le toque estar tendrá la confianza mía y de sus compañeros. Si le toca a Javier o a otro compañero, tendrá la confianza mía y de sus compañeros para hacer el trabajo que ellos vienen ejerciendo", agregó.

Respecto a la visita a Santa Laura, el DT albo expuso que "nosotros salimos de la misma manera, independientemente de dónde vayamos a jugar. Lo importante es que nosotros estemos claros a lo que vamos a jugar. Debemos controlar las situaciones durante el partido".

El "Cacique" se medirá con la apremiada Unión Española este sábado 8 de noviembre a las 15:00 horas (18:00 GMT), con la misión de ganar para seguir en carrera por recortar distancia y entrar a zona de Copa Sudamericana.