Ortiz: Pavez es el capitán y cuando yo decida, seguramente va a estar disponible en Colo Colo
El técnico argentino también explicó sus razones para no citar al volante.
El técnico argentino Fernando Ortiz afirmó este martes que el volante Esteban Pavez es el capitán de Colo Colo y explicó sus decisiones para no citarlo, aunque valoró su "profesionalidad" y sostuvo que "seguramente va a estar disponible" cuando lo requiera en el equipo.
En declaraciones a TNT Sports, Ortiz indicó que "yo tengo y tuve charlas con todos los jugadores del plantel, no solamente Esteban, tengo charlas particulares y grupales. Él es el capitán de Colo Colo y no quiero decir que sea el capitán, si no reúne lo que yo quiero o las condiciones mínimas como para poder citarlo, que no voy a dejar de hacerlo. Él lo sabe también".
"Al tener quizás una preferencia por un compañero o al tener una limitada selección de suplentes, requiere que hoy Esteban no esté citado, pero Esteban es un excelente profesional, una excelente persona, ha demostrado día a día en cada entrenamiento donde quiere estar, y en el momento que yo decida y que requiera de él seguramente va a estar disponible para Colo Colo", precisó.
Finalmente, recalcó que "la forma que yo decido se lo comunico a él, esa es la realidad. Él lo sabe, tal cual mi pensamiento hacia él, lo sabe, así que en ese sentido yo estoy tranquilo".
