Ortiz tuvo tajante respuesta por declaraciones de Vidal: Nadie tiene asegurada la titularidad

El argentino Fernando Ortiz, DT de Colo Colo, respondió a los comentarios que hizo Arturo Vidal tras su suplencia ante Unión La Calera, y remarcó que "nadie tiene asegurada la titularidad" y todos los jugadores deben demostrar que merecen un puesto en el equipo titular.

Vidal, tras el partido, aseguró que "si estoy bien físicamente, no hay ninguno que se pueda igualar a mí"; y Ortiz, al respecto, sostuvo en TNT Sports que "yo siempre cuando hay una opinión sobre el plantel o el juego hay que escucharla y respetarla. Arturo tiene su visión, y él tendrá su motivo por el cual él se siente de esa manera".

"Yo siempre digo que a los jugadores no les pongo ningún título como titular, suplente ni nada por el estilo, porque siempre se requiere de cada jugador en el momento en el que yo esté consciente del momento que tome una decisión, entonces si Arturo lo siente de esa manera, él es adulto y sabe responder por su persona", explicó Ortiz.

Por último, el argentino recalcó que "no por poner a un nombre como Arturo, pero nadie tiene asegurada la titularidad. Yo nunca dije que son titulares, yo siempre digo que son los jugadores que elijo para representarnos el día del partido".

"Entonces, sea Arturo o sea quien sea, si él se siente de esa manera o el que se sienta, sabe que yo no pienso de esa manera y que se tiene que trabajar día a día y demostrarme día a día que pueden estar dentro de los once iniciales", sentenció.

El próximo partido de Colo Colo será el viernes ante Cobresal, en El Salvador, a las 20:00 horas (23:00 GMT).