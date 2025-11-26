Ortiz y su continuidad en Colo Colo: Sé el lugar que ocupo y sé que vivo de resultados

Fernando Ortiz, técnico de Colo Colo, habló en la previa del lanzamiento del Libro Centenario sobre su continuidad en el club, que se analizará tras el partido ante Audax Italiano, el último de la temporada en la Liga de Primera.

"Hablamos en su momento con el presidente (Aníbal Mosa) y demás de la comisión directiva. Hice mucho hincapié en lo que hacía. Sinceramente soy así y no necesito vender algo, pero hasta que uno no lo conoce no saben realmente de la persona que están hablando", sostuvo.

Posteriormente, agregó que: "Nunca esquive la situación y la realidad de lo que implica estar una institución grande, pero si yo no tomo la pasión que me genera esta profesión con el tema de inferiores, me estaría traicionando a mí mismo. Sé el lugar que ocupo y sé que vivo de resultados".

"Estoy feliz de estar en Colo Colo. La presión siempre esta, más en un club grande que se genera una diferente. Soy de la idea de vivir el día a día, los objetivos estaban claros y de a poquito fuimos armando un equipo que es competitivo en todas las canchas", cerró.