Ortiz y su debut en la Supercopa: Queremos ganar, es un clásico y estamos preparados

El flamante director técnico de Colo Colo, Fernando Ortiz, entregó sus pálpitos de cara a la definición de la Supercopa ante Universidad de Chile, encuentro que además será su estreno en la banca del "Cacique".

En diálogo con los canales oficiales del club, el entrenador argentino señaló que "estar en una instancia decisiva como entrenador no significa otra palabra más que felicidad".

"Debuto en una final y, obviamente, trabajando para que podamos finalizar con felicidad también. En ese sentido preparando el equipo para que dé el máximo ante nuestra gente", sumó.

Por otra parte, el "Tano" aseguró que los futbolistas han estado "muy perceptivos, muy profesionales, tengo todos los jugadores predispuestos para poder llegar de la mejor manera. Estamos a nada de poder jugar, así que agradecido siempre de los jugadores".

"Más que nunca estamos confiados en el trabajo. Queremos ganar, es un clásico, es una final, obviamente esto requiere muchísimas cosas, pero nosotros estamos preparados para afrontarla", añadió el estratego.

Asimismo, el trasandino planteó que "nosotros estudiamos el rival. En este caso particular de un clásico, no deja de serlo, pero me enfoco más en lo que nosotros podamos hacer, eso es algo que siempre digo. Me interesa mucho más mi equipo que el rival".

Por último, Ortiz se refirió al aforo reducido que tendrá el estadio Santa Laura, puntualizando que "si bien no vamos a contar con toda la totalidad de nuestros hinchas, el equipo se verá reflejado en los hinchas porque saben lo que significa vestir esta camiseta".

La definición entre archirrivales deportivos se disputará este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas, y podrás seguirla por Cooperativa.cl y las ondas de Cooperativa Deportes.