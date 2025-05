El comentarista de Cooperativa Deportes Patricio Muñoz lanzó una feroz crítica por la actuación de Claudio Aquino en el primer tiempo de la visita copera de Colo Colo a Racing, señalando que su rendimiento "es una vergüenza. No me importa los millones que gana, pero lo gana de manera inmoral. No merece seguir acá".

LEER ARTICULO COMPLETO